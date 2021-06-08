Территорию Одесского университета Мечникова пытались незаконно захватить: фото

Территорию Одесского национального университета им. И. Мечникова утром 8 июня пытались незаконно захватить. Сообщается, что это уже третья попытка за последние несколько лет.

На территорию университета, который расположен по адресу Шампанский переулок, 2 в Одессе въехал бульдозер и экскаватор в сопровождении неизвестных лиц.

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Сейчас на месте конфликта разбирается администрация университета, жители соседних домов, студенты и работники ГСЧС.

Почему территорию университета хотят захватить

В МОН рассказали, что по этому адресу в свое время была демонтирована химическая лаборатория Одесского университета. В 2007 году несуществующая в то время лаборатория была передана в частную собственность.

Вуз узнал о существовании подобного решения осенью 2018 года во время первых попыток забрать его территорию. Добавляется, что о решении суда относительно приватизации лаборатории администрация вуза не знала.



Рейдерский захват Одесского университета / Фото МОН

По словам юристов, фундамент, который и пытаются захватить, расположен на земельном участке, который принадлежит университету на основании государственного акта.

Предыдущие попытки рейдерского захвата

В 2019 году на территории состоялась первая попытка рейдерского захвата . Оформлением разрешительной документации на реконструкцию существующего помещения занималось частное предприятие.

. Оформлением разрешительной документации на реконструкцию существующего помещения занималось частное предприятие. А в марте 2021 года на территорию студгородка университета заехали трактор с ковшом и грузовик МАЗ. Неизвестные люди планировали демонтировать бетонный блок на аллее подъезда к общежитиям, но им не удалось это сделать.

К слову, Таврический национальный университет Вернадского, который эвакуировали из Крыма, уже три года не может объединиться с Донецкой музыкальной академией из-за якобы долга. В МОН считают эту ситуацию неприемлемой.