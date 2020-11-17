Оскорблял и сквернословил: на Тернопольщине ученик издевался над учительницей украинского языка
В селе Борщевка на Тернопольщине жертвой буллинга от ученика стала учительница украинского языка и литературы. Восьмиклассник часто срывал уроки, оскорблял и сквернословил к учительнице.
Кроме того, подросток не реагировал на замечания педагога или директора школы. Об этой ситуации стало известно из сюжета ТСН.
Важно Полиция будет ставить на учет детей, совершающих буллинг в школе: детали
Известно, что восьмиклассник использовал нецензурные слова и психологически оказывал давление на учительницу, часто срывал уроки.
В полиции составили протокол на мать правонарушителя. Если вину ученика докажут, то его возьмут на профилактический учет, а родители будут вынуждены заплатить штраф в размере 1700 гривен.
Однако в школе о буллинге не говорят. Директор заведения и сама учительница отказались давать комментарии.
Ученик издевался над учительницей на Тернопольщине: смотрите видео ТСН
Добавим, что скандалы в учебных заведениях возникают очень часто. Так, На Полтавщине воспитательница детского сада накричала на трехлетнего мальчика. А все из-за того, что ребенок не мог самостоятельно одеться и обуться. На видео видно, что она кричит на плачущего мальчика, а потом поднимает его и трясет.
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