В селе Борщевка на Тернопольщине жертвой буллинга от ученика стала учительница украинского языка и литературы. Восьмиклассник часто срывал уроки, оскорблял и сквернословил к учительнице.

Кроме того, подросток не реагировал на замечания педагога или директора школы. Об этой ситуации стало известно из сюжета ТСН.

Важно Полиция будет ставить на учет детей, совершающих буллинг в школе: детали

Известно, что восьмиклассник использовал нецензурные слова и психологически оказывал давление на учительницу, часто срывал уроки.

В полиции составили протокол на мать правонарушителя. Если вину ученика докажут, то его возьмут на профилактический учет, а родители будут вынуждены заплатить штраф в размере 1700 гривен.

Однако в школе о буллинге не говорят. Директор заведения и сама учительница отказались давать комментарии.

Ученик издевался над учительницей на Тернопольщине: смотрите видео ТСН

Добавим, что скандалы в учебных заведениях возникают очень часто. Так, На Полтавщине воспитательница детского сада накричала на трехлетнего мальчика. А все из-за того, что ребенок не мог самостоятельно одеться и обуться. На видео видно, что она кричит на плачущего мальчика, а потом поднимает его и трясет.