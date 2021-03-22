На Тернопольщине ученик не ходит в школу: учительница давит на него из-за денег на ремонт
Учительница в школе на Тернопольщине постоянно напоминала ученику о деньгах, которые он не сдал на ремонт класса и заставила записать эту сумму в дневник. Из-за такого давления парень уже несколько дней отказывается ходить в школу.
Источник:ТСН
Мама ребенка рассказала, что педагог заставила ребенка при всех записать в дневник сумму, которую семья должна школе. Зато руководство школы уверяет, что никаких денег не собирает, а все ремонты – это инициатива учителей и родителей.
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По словам мамы, уже четыре дня шестиклассник Богдан не посещает школу, потому что боится, что ему снова напомнят о долге.
Он мне сказал, когда началась вся ситуация, что он не хочет, чтобы его ругали и требовали деньги за этот ремонт,
– говорит его мама Наталья Гуменюк.
Интересно, что деньги на ремонт не сдала мама, а напоминали об этом ее сыну.
Как учительница напоминала о долге:
- Первое напоминание о долге классная руководительница вписала карандашом на табеле, указав сумму и на что эти деньги.
- А потом написала об этом и в дневнике. Мальчик воспринял это как публичное оскорбление и отказался ходить в школу.
Отметим, что мама мальчика уже четыре года как вдова, имеет двоих детей – школьников. Она работает учительницей в этой же школе.
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Женщина признается, что деньги на ремонт не сдавала по нескольким причинам:
- ей лично об этом никто не говорил;
- она уже сделала за собственные деньги мини ремонт в своем классе.
"Дирекция школы решила, поскольку в прошлом году ученики учились дистанционно, то сделать это должны классные руководители", – добавляет она.
Зато директор школы Ирина Коваль это отрицает. Говорит, и родители, и учителя обустраивают классы исключительно по собственной инициативе.
Учительница позвонила родителям и сказала: "Если проявляете желание мне помочь в ремонтных работах". Все,
– подчеркивает директор школы.
По словам журналистов, учительница, которая напоминала ребенку о деньгах, сама не пришла в школу, потому что она находится на больничном.
В то же время в полиции начали расследовать эту ситуацию как буллинг. А директор школы готовит выговор учительнице, потому что признает, что вымогательство денег на ремонт – это нарушение.
Добавим, что проблему признают и в городском отделе образования. Там ищут психолога для мальчика. А мать школьника переживает, как ее дети будут учиться в школе, потому что, говорит, уже чувствует возмущение коллег.
К слову, в школе Кривого Рога разгорелся скандал, потому что там мать одного из старшеклассников с оскорблениями набросилась на тех учеников, которые не захотели сдавать деньги на подарок учительнице. Все подробности инцидента – читайте по ссылке.
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