Учительница в школе на Тернопольщине постоянно напоминала ученику о деньгах, которые он не сдал на ремонт класса и заставила записать эту сумму в дневник. Из-за такого давления парень уже несколько дней отказывается ходить в школу.

Мама ребенка рассказала, что педагог заставила ребенка при всех записать в дневник сумму, которую семья должна школе. Зато руководство школы уверяет, что никаких денег не собирает, а все ремонты – это инициатива учителей и родителей.

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По словам мамы, уже четыре дня шестиклассник Богдан не посещает школу, потому что боится, что ему снова напомнят о долге.

Он мне сказал, когда началась вся ситуация, что он не хочет, чтобы его ругали и требовали деньги за этот ремонт,

– говорит его мама Наталья Гуменюк.

Интересно, что деньги на ремонт не сдала мама, а напоминали об этом ее сыну.

Как учительница напоминала о долге:

Первое напоминание о долге классная руководительница вписала карандашом на табеле, указав сумму и на что эти деньги.

А потом написала об этом и в дневнике. Мальчик воспринял это как публичное оскорбление и отказался ходить в школу.

Отметим, что мама мальчика уже четыре года как вдова, имеет двоих детей – школьников. Она работает учительницей в этой же школе.

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Женщина признается, что деньги на ремонт не сдавала по нескольким причинам:

ей лично об этом никто не говорил;

она уже сделала за собственные деньги мини ремонт в своем классе.

"Дирекция школы решила, поскольку в прошлом году ученики учились дистанционно, то сделать это должны классные руководители", – добавляет она.

Зато директор школы Ирина Коваль это отрицает. Говорит, и родители, и учителя обустраивают классы исключительно по собственной инициативе.

Учительница позвонила родителям и сказала: "Если проявляете желание мне помочь в ремонтных работах". Все,

– подчеркивает директор школы.

По словам журналистов, учительница, которая напоминала ребенку о деньгах, сама не пришла в школу, потому что она находится на больничном.

В то же время в полиции начали расследовать эту ситуацию как буллинг. А директор школы готовит выговор учительнице, потому что признает, что вымогательство денег на ремонт – это нарушение.

Добавим, что проблему признают и в городском отделе образования. Там ищут психолога для мальчика. А мать школьника переживает, как ее дети будут учиться в школе, потому что, говорит, уже чувствует возмущение коллег.

К слову, в школе Кривого Рога разгорелся скандал, потому что там мать одного из старшеклассников с оскорблениями набросилась на тех учеников, которые не захотели сдавать деньги на подарок учительнице. Все подробности инцидента – читайте по ссылке.