В Тернопольской области оштрафовали отца, потому что его сын пошел в школу во время карантина

Суд Тернопольской области оштрафовал жителя села Кальное за то, что его сын нарушил самоизоляцию и пошел в школу во время карантина. За невыполнение родительских обязанностей мужчину оштрафовали на 850 гривен.

Также мужчина должен оплатить 454 гривен судебного сбора. О штрафе отец ученика Мирослав Галайко узнал из постановления Зборовского райсуда от 26 октября.

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Подробности инцидента

Судья решил, что больной коронавирусом мужчина не приложил достаточных усилий, чтобы контактные лица из его семьи не покидали квартиру.

Коронавирус у отца ученика лабораторно подтвердили 14 сентября 2021 года, после чего семейный врач сообщил мужчине, что он с членами семьи должен отбыть 14-дневную самоизоляцию.

Однако уже через два дня после этого сын пошел на уроки в местную школу.

Мужчина ненадлежаще выполнял свои обязанности по воспитанию, в результате чего сын, находясь с 14 сентября на самоизоляции, уже 16 сентября в 08:45 пришел в школу, чем совершил административное правонарушение,

– говорится в постановлении суда.

Так, придя в школу, девятиклассник нарушил правила соблюдения карантина и должен заплатить от 1700 до 3400 гривен штрафа. Но поскольку тот не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, оштрафовать было решено отца.

Сам Мирослав Галайко во время судебного заседания считает, что поход сына в школу не повлек за собой каких-либо негативных последствий, хотя вину частично признал.

Приговор суда

Судья признал мужчину виновным в неисполнении родительских обязанностей и присудил ему минимально предусмотренный статьей штраф в 850 гривен. Добавим, что постановление суда еще не вступило в законную силу, поскольку осужденный отец еще может подать на него апелляцию.

К слову, решение о продлении каникул или введении дистанционного обучения в школах будет приниматься Министерством образования после консультаций по Минздраву. Поэтому точно неизвестно, когда школьники вернутся за парты.