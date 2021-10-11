Несмотря на заявления мэра города Игоря Мерены, полиция города Подгайцы таки начала расследование жалоб родителей на сбор средств на оплату электричества для приготовления пищи для учащихся в местной школе.

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Родители собирали деньги на оплату электричества в школе

Информация о сборе средств с родителей появилась в популярной местной группе "Подгаецкий район" еще 6 октября.

После сокращения работников образования, экономить будут на детях. Теперь родителей в школах просят оплачивать расходы на энергоносители, чтобы детям готовили обеды в школах,

– говорится в одном из сообщений.

В горсовете говорят, что это клевета

Мэр Подгайцев Игорь Мерена заявил, что хотя стоимость приготовления обедов для школьников и выросла, с родителей за электричество для приготовления обедов средств не собирают.

"В прошлом году родители учеников платили за питание 10 гривен. В этом учебном году они платят 10 гривен и 80 копеек. Это связано с подорожанием продуктов. Весной подорожали масло, гречка, сахар, мясо. Это и отразилось на цене обедов", – рассказал он.

Полиция начала расследование

В полиции Подгайцев отметили, что самостоятельно начали расследование после публикации жалоб родителей. "Путем мониторинга соцсетей наши сотрудники обратили внимание на сообщение в группе и внесли его в журнал единого учета. Ведь мы должны реагировать на такие вещи и проверять их", – добавили правоохранители.

По предварительной информации полиции, сбор средств с родителей на оплату электричества, чтобы приготовить обеды, не соответствует действительности.

В городском совете Подгайцев добавляют, что отдел образования еще раз подготовит разъяснение для родителей, почему стоимость обеда подорожала для школьников. А педагоги намерены обращаться в полицию, чтобы правоохранители разобрались, кто же на них клевещет.

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К слову, на Сумщине, школьники затравили своего одноклассника. Все потому, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий. Мальчик рассказывает, что одноклассники работают в печатных тетрадях, а он ничего не делает. Детали – читайте здесь.