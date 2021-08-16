На Тернопольщине невакцинированные учителя будут вынуждены еженедельно делать ПЦР-тесты

Перед началом учебного года в школах Тернопольщины начали обсуждать вопрос вакцинации учителей. Так, во время усиленного карантина вакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю.

Ведь если регион перейдет в "желтую", "оранжевую" или "красную" эпидемическую зону, то там будут работать только школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. Все другие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

К теме Допустят ли к работе непривитых учителей: ответ Шкарлета

Главный санврач Тернопольской области Оксана Чайчук заявила, что в школах, где будет более 80% вакцинированных учителей, те педагоги, которые не прошли вакцинацию, вынуждены будут обязательно еженедельно делать ПЦР-тест.

Этот тест будет подтверждать у них отсутствие COVID-19. По ее словам, эти тесты будут выполняться за личные средства учителя.

Предусмотрено постановлением, что каждую неделю учителя будут сдавать ПЦР за собственные средства для того, чтобы проверять свое здоровье,

– говорит Оксана Чайчук.

По состоянию на 14 августа в Тернопольской области вакцинированы почти 11 тысяч педагогических работников из 43 тысяч.

К слову, Служба образовательного омбудсмена заверила, что вакцинация педагогов остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку.

Отметим, что в МОН готовят несколько вариантов развития ситуации с работой школ во время усиленного карантина. Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.