Суд в Тернопольской области решил не штрафовать маму парня, который не посещал дистанционное обучение, и ограничился устным замечанием.

Отметим, что женщину обвиняли в невыполнении родительских обязанностей. А все потому, что ее сын не посещал онлайн-уроки, потому что дома не было интернета.

К теме В каких областях Украины ученики учатся дистанционно из-за карантина: список

В марте прошлого года во всех школах и садиках ввели карантин и дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. И это вызвало недовольство среди родителей, ведь не все имели доступа к технике и интернету.

Так, 15-летний парень во время дистанционного обучения не выходил на связь с учителями и имел много пробелов. Они подали заявление в полицию, а те – в суд.

Мать ученика признала на суде вину, однако рассказала, что школьник не мог учиться, ведь в их доме не было интернета.

Судьи решили освободить женщину от штрафа, который мог составить от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, из-за малозначительности нарушения.

Подобные ситуации

Добавим, что это не первая ситуация, когда родителей пытались привлечь к ответственности за невыполнение родительских обязанностей из-за необеспечения надлежащих условий обучения.