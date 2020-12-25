В одной из тернопольских школ учительница младших классов вырвала страницу из дневника ученика. Ей не понравился рисунок, который мальчик там нарисовал. Другие ученики хохотали пока четвероклассник смущался. Теперь мама ребенка ищет правду.

Женщина возмущена такими действиями педагога. Об этом инциденте она написала в фейсбук-сообществе "Родители SOS".

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Что рассказала женщина

Инцидент произошел 23 мая в 13-й школе города Тернополь, когда учительница выставляла семестровые оценки.

В дневнике мальчика на последней странице были собственноручно нарисованные рисунки.

Педагогу они крайне не понравились.

Она вырвала страницу из дневника и подняла вверх, чтобы показать всему классу.

Детки дружно посмеялись, а мой пришел домой со слезами и сказал, что ему было очень грустно и стыдно. А сейчас он очень зол на нее. Как объяснить такое поведение учителя? Плохое настроение? Нервы сдают? Пора в отпуск? А, может, так можно и я чего-то не знаю,

– говорится в заметке разъяренной мамы.



В Тернополе учительница вырвала страницу из дневника ученика / Фото Тани Яворской

Сейчас в самой школе никак не комментируют инцидент с учительницей.

Обратите внимание! На Сумщине разгорелся скандал из-за подарка от Святого Николая. Все ученики получили сладости на праздник, а одному мальчику не досталось, потому что ему врачи запретили такое есть. Пока дети радовались, он грустно за всем наблюдал.