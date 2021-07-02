В Тернополе прошло торжественное шествие для более 1500 выпускников: волшебные фото и видео

В Тернополе в этом году прошло торжественное шествие выпускников. Более полутора тысяч учеников прошлись по центру города от озера до городского стадиона, где их наградили медалями.

Выпускники во время шествия выкрикивали названия своих школ, фотографировались, пели и тому подобное. А некоторые классы сопровождали музыканты.

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На центральных улицах Тернополя, по которым торжественно шагали одиннадцатиклассники, собралось много людей, чтобы их поздравить. В частности, были и родители выпускников и учителя.

Начальница управления образования и науки Ольга Похиляк говорит, что во время торжеств наградят 218 медалистов. Также вручат премии 200-балльникам и отмечают владельцев лучших вышиванок.

Как выглядят выпускники? У них изысканные вечерние платья, туфли на каблуке, строгие костюмы и тому подобное. Кое-кто из выпускников этого года дополнил образ оригинальными масками, хотя они и не требуются.

Многие модницы выбирали мини-платья, также в тренде брючные костюмы. А некоторые решили быть оригинальными, поэтому классический костюм или платье дополнили кроссовками.

Выпускники Тернополя во время праздничного шествия: фото "20 минут"

В городском управлении образования заверили, что во время мероприятия дети соблюдали карантинные ограничения. В частности, рассадку на стадионе сделали таким образом, что два ряда занимают выпускники, а следующий ряд свободен. Также отмежевали учеников одной школы от другой.

Не заболеют ли после этого выпускники? Эпидемиолог Владимир Паничев сказал "Суспільному", что торжественное шествие не повлияет на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Тернополе.

Нынешнее шествие будет проходить в условиях зеленой зоны, а прошедшее проходило в совершенно иных, более сложных условиях. Мы не имели никаких последствий от прошлогоднего шествия. Все рекомендации периода карантина действуют на сегодня,

– подчеркнул он.

Кроме того, из-за хода выпускников в Тернополе временно ограничили движение транспорта. К 17 часам перекрыта дорога от перекрестка улиц Русская – Танцорова до перекрестка Сливенской – Бандеры – Коновальца. Там сейчас работают патрульные полицейские.

К слову, студенты морской академии в Одессе оригинально отпраздновали свой выпускной – они просто в одежде прыгали с пирса в море. Смотрите видео – в статье.