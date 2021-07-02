Выпускники во время шествия выкрикивали названия своих школ, фотографировались, пели и тому подобное. А некоторые классы сопровождали музыканты.

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На центральных улицах Тернополя, по которым торжественно шагали одиннадцатиклассники, собралось много людей, чтобы их поздравить. В частности, были и родители выпускников и учителя.

Начальница управления образования и науки Ольга Похиляк говорит, что во время торжеств наградят 218 медалистов. Также вручат премии 200-балльникам и отмечают владельцев лучших вышиванок.

Как выглядят выпускники? У них изысканные вечерние платья, туфли на каблуке, строгие костюмы и тому подобное. Кое-кто из выпускников этого года дополнил образ оригинальными масками, хотя они и не требуются.

Многие модницы выбирали мини-платья, также в тренде брючные костюмы. А некоторые решили быть оригинальными, поэтому классический костюм или платье дополнили кроссовками.

Выпускники Тернополя во время праздничного шествия: фото "20 минут"

В городском управлении образования заверили, что во время мероприятия дети соблюдали карантинные ограничения. В частности, рассадку на стадионе сделали таким образом, что два ряда занимают выпускники, а следующий ряд свободен. Также отмежевали учеников одной школы от другой.

Не заболеют ли после этого выпускники? Эпидемиолог Владимир Паничев сказал "Суспільному", что торжественное шествие не повлияет на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Тернополе.

Нынешнее шествие будет проходить в условиях зеленой зоны, а прошедшее проходило в совершенно иных, более сложных условиях. Мы не имели никаких последствий от прошлогоднего шествия. Все рекомендации периода карантина действуют на сегодня,

– подчеркнул он.

Кроме того, из-за хода выпускников в Тернополе временно ограничили движение транспорта. К 17 часам перекрыта дорога от перекрестка улиц Русская – Танцорова до перекрестка Сливенской – Бандеры – Коновальца. Там сейчас работают патрульные полицейские.

К слову, студенты морской академии в Одессе оригинально отпраздновали свой выпускной – они просто в одежде прыгали с пирса в море. Смотрите видео – в статье.