В Тернополе осудили мать школьника, который два года издевался над ученицей

В Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Теперь родители буллера должны заплатить штраф и судебный сбор.

Издевательство школьника

В постановлении суда говорится, что ученик школы №10 Тернополя, расположенной на улице Леси Украинки, издевался над другой школьницей. Он делал это в течение двух лет.

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А уже 7 сентября школьник совершил буллинг психологического характера над девочкой, после чего родители решили подать заявление в полицию.

Отметим, что буллер – малолетний (ему меньше 14 лет), поэтому на скамье подсудимых оказалась его мать. В суде женщина свою вину полностью признала и раскаялась.

Приговор суда

Суд назначил женщине штраф в 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть – 1020 гривен. Еще она должна заплатить 454 гривны судебного сбора.

Кстати, в Полтаве пятиклассник терроризирует лицей №6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей.

Что такое буллинг и как с ним бороться

Булинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет за цель: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием. В Украине решили противодействовать этой проблеме. Закон о противодействии буллингу предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Виды буллинга:

психологический (оскорбления, угрозы, устрашение, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);

физический (пинки, удары, толкание, зацепление, оплеухи, подножки, телесные повреждения);

экономический (кража, повреждение вещей и одежды, вымогание денег или еды или других предметов, принуждение украсть);

сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съемка и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);

кибербуллинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в том числе мобильных телефонов, интернета).

Что делать родителям, если их ребенок страдает от буллинга:

Если вашего ребенка обидели, нужно обязательно написать заявление на имя директора. Если обижают повторно – написать второе заявление и потребовать от руководства школы провести расследование.

Уже в течение суток должна быть собрана информация по обращению и дело должно быть направлено в полицию.

После этого родители должны написать заявление в полицию. Тогда вместе с рассмотрением из школы следователь передаст это дело в суд.

Психологи добавляют, что родителям самое главное – не бояться. Ведь, кроме собственных родителей, у ребенка нет защиты.