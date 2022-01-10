В Тернополе оштрафовали ученика 11 класса, который матерился в школе

В Тернопольской области судили ученика 11 класса. Парень выругался на территории школы, и теперь он должен заплатить штраф.

Из-за признания вины и раскаяния в совершенном правонарушении, подросток отделался только штрафом.

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По данным суда, еще 13 октября 2021 года около 20 часов вечера ученик 11 класса Островской школы совершил мелкое хулиганство – он выражался нецензурной лексикой на территории Великоберезовицкой школы.

Поэтому подростка привлекли к административной ответственности. В материалах суда отметили, что к делу добавили видео с места происшествия.

Как суд наказал ученика? На суде парень вину признал и раскаялся. Суд признал ученика виновным и оштрафовал на 119 гривен. Также подросток должен оплатить 496 гривен судебного сбора.

Кстати, во Львове суд оштрафовал 42-летнюю женщину за то, что ее дочь систематически прогуливала дистанционное обучение. Из-за прогулов уроков шестиклассницей правоохранители составили на ее маму протокол об админнарушениях.