Била головой о стену: в Тернополе нетрезвая учительница физкультуры побила школьника
На уроке физкультуры в одной из школ Тернополя произошел ужасный инцидент. Нетрезвая учительница избила ученика.
Источник:"20 минут.Тернополь"
Скандал произошел в гимназии имени Ивана Франко в Тернополе. О нем стало известно от родителей, чьи дети стали свидетелями избиения одного из учеников.
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Учительница избила ученика: что известно
- Произошло избиение в пятницу, 12 марта. Огласку оно приобрело после публикации в ряде тернопольских СМИ.
- Сообщается, что учительница пришла в школу в нетрезвом состоянии.
- Какой-то школьник ей что-то сказал, на что она подняла крики.
- Далее педагог закрыла спортзал изнутри и набросилась на парня.
- Дети говорят, что женщина толкла семиклассника головой о стену или дверь.
- На это школьники подняли крик.
- Тогда сбежались учителя и стали выламывать дверь.
- С родителями детей провели беседу. Со школьниками также работал психолог учреждения.
Как удалось узнать журналистам "20 минут", к избиению причастна учительница физкультуры – Татьяна Васильевна Волошинская.
Учительница, которая побила ученика / Изображение с te.20minut.ua
Что говорят в полиции об инциденте
В пресс-службе полиции Тернопольщины отметили: сообщений к полицейским не поступало. В школу правоохранителей никто не вызывал и заявления на учительницу родители пострадавшего школьника не писали.
Впрочем сотрудники ювенальной превенции проводят проверку. Информацию об избиении зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Учительницу уже уволили
Директор гимназии Анатолий Крыжановский отказался подробно рассказать журналистам, что на самом деле случилось в спортзале. Впрочем, заметил: ситуация действительно с неприятных, о которой жалеют. "Героиню" инцидента уже уволили.
Мы сожалеем, что такое случилось в нашем заведении. Учительницу уже уволили. С семиклассником все хорошо,
– рассказал он.
Директор подтвердил: учительница все же была навеселе.
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