На уроке физкультуры в одной из школ Тернополя произошел ужасный инцидент. Нетрезвая учительница избила ученика.

Скандал произошел в гимназии имени Ивана Франко в Тернополе. О нем стало известно от родителей, чьи дети стали свидетелями избиения одного из учеников.

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Учительница избила ученика: что известно

Произошло избиение в пятницу, 12 марта. Огласку оно приобрело после публикации в ряде тернопольских СМИ.

Сообщается, что учительница пришла в школу в нетрезвом состоянии.

Какой-то школьник ей что-то сказал, на что она подняла крики.

Далее педагог закрыла спортзал изнутри и набросилась на парня.

Дети говорят, что женщина толкла семиклассника головой о стену или дверь.

На это школьники подняли крик.

Тогда сбежались учителя и стали выламывать дверь.

С родителями детей провели беседу. Со школьниками также работал психолог учреждения.

Как удалось узнать журналистам "20 минут", к избиению причастна учительница физкультуры – Татьяна Васильевна Волошинская.



Учительница, которая побила ученика / Изображение с te.20minut.ua

Что говорят в полиции об инциденте

В пресс-службе полиции Тернопольщины отметили: сообщений к полицейским не поступало. В школу правоохранителей никто не вызывал и заявления на учительницу родители пострадавшего школьника не писали.

Впрочем сотрудники ювенальной превенции проводят проверку. Информацию об избиении зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Учительницу уже уволили

Директор гимназии Анатолий Крыжановский отказался подробно рассказать журналистам, что на самом деле случилось в спортзале. Впрочем, заметил: ситуация действительно с неприятных, о которой жалеют. "Героиню" инцидента уже уволили.

Мы сожалеем, что такое случилось в нашем заведении. Учительницу уже уволили. С семиклассником все хорошо,

– рассказал он.

Директор подтвердил: учительница все же была навеселе.

Недавно в 13 школе Тернополя произошел другой вопиющий случай. Учительница младших классов вырвала страницу из дневника ученика. Ей не понравился рисунок, который мальчик там нарисовал. Она насмешливо показала рисунки всему классу и дети начали хохотать над своим сверстником.