В Тернополе школы работают, несмотря на то, что город с 7 сентября находится в красной зоне. С тех пор пытаются максимально обезопасить детей, однако, учебные заведения не закрывают.

Как работают школы

Уроки проходят в новых условиях – на школьном дворе и в разное время. А еще детей поделили на подгруппы и даже заводят в школу через разные двери. Об этом говорится в материале журналистов 24 канала.

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За работу школ в условиях красной зоны полиция составила на директоров админпротоколы.

"За 3 дня составлено 129 административных протоколов. Большая часть их уже направлены в суд. Что касается уголовных производств, то пока никаких производств за нарушение карантинных норм на Тернопольщине нет", – сказал спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Именно об уголовной ответственности директорам школ напомнили в Минобразования. Там официально заявили, что направили письмо-предупреждение в регионы. Но в школах Тернополя говорят, слушаются местную власть.

"Выполняем все распоряжения Тернопольского городского совета, который является нашим учредителем. А потому в соответствии с решением городского совета мы готовы принимать детей на обучение", – объяснил директор Тернопольской специализированной школы №3 Руслан Петрокушин.

Как реагируют родители

В школах также добавляют, что протоколы, которые составили правоохранители на руководство, обещают оспаривать в суде. Привычной работы школ требуют и родители – они даже написали коллективные обращения.

Больше об этом Полиция Тернополя составляет протоколы на руководителей школ и садиков, которые работают в красной зоне

"Дома это вообще не обучение, тем более для первоклашек. Лучше уж тогда забирать документы и на второй год идти в школу. Старшие дети может по-другому", – отметил отец первоклассника Роман Пыриг.

Кроме Тернополя в красной зоне также оказались 7 районов, там школы все же закрыли. Однако возмущенные этим родители готовятся к протесту.



Что предполагают карантинные зоны / Инфографика Минздрава