Теряли время, – директор школы в Черкассах объяснил, почему школьники на дистанционке

Звонки о минировании школ держат в напряжении спецслужбы, педагогов и самих школьников по всей Украине. В ряде городов из-за одного сообщения сотни детей пришлось срочно выводить из здания.

Из-за таких частых сообщений в некоторых городах приняли решение о внедрении дистанционного обучения для школьников. Не стали исключением и Черкассы.

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Уроки в Черкассах проводят дистанционно

В одной из школ детей несколько дней подряд эвакуировали. Ученики пропускали занятия и терялись в темах. А учителя на ходу переделывали план уроков. "Это – не обучение", – решили в департаменте образования и отправили все школы города на дистанционку.

Но не протестовал никто, минирование – не шутки. Учителя разделились, некоторые работают из школы, остальные – из дома. В онлайне труднее, но, кто хочет учиться – проблем не будет.

Все это опыт, если онлайн-урок. Я, например, больше люблю онлайн-урок. Есть интересные видео, есть интересные формы проверки знаний, тестовые, различные виды самостоятельных работ,

– рассказала учительница Татьяна Атамась.

Тяжелее всего школьникам начальных классов, за 15-минутный урок запомнят не многие. Для родителей первоклашек вечером проводят онлайн-час, во время которого все разъясняют.

Из-за эвакуации есть потеря времени, потому что уроки проводятся по расписанию и в то время, когда дети и учителя добираются домой – оно уже не может проходить в режиме онлайн, это подача заданий, то есть это не достаточно эффективно. Дмитрий Бунякин Директор Черкасской специализированной школы

Сколько продлится дистанционное обучение – в городском департаменте образования пока не знают, все будет зависеть от безопасности в школах.

Надо сохранять здравый смысл. Украина фактически находится в состоянии войны уже который год, поэтому не реагировать на такие сообщения, мы не имеем ни морального, ни какого-либо другого права,

– отметила заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина.

Школы в Черкассах перевели в режим дистанционного обучения: смотрите сюжет 24 канала

Минер взялся за училища

Пока школы на дистанционке – минер взялся за училища. Одно из местных угрожает взорвать уже 2 дня подряд.

Как напомнила пресс-секретарь Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк, за это предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы, если по первой части – до 6 лет, если есть последствия – до 8 лет.

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Впервые о минировании школ неизвестный сообщил 12 января. С тех пор угрозы получают различные учреждения образовательной и культурной сферы по всей Украине.