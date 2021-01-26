МОН Украины отреагировало на ситуацию преподавательницы Евгении Бильченко, которая известна скандальными заявлениями относительно украинского языка. Министерство опубликовало свою официальную позицию относительно событий в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.

Источник: МОН Украины

В Пресс-службе МОН отметили, что украинцы должны понимать, что в стране – уважение это неотъемлемая национальная черта.

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"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что так важен для страны", – говорится в сообщении.

Украиноязычных и русскоязычных объединяет то, что все – украинцы и должны беспокоиться о стране и языке, добавили в пресс-службе министерства.

В то же время в МОН отметили, что все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда и должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции.

Обратите внимание! Преподавательница Евгения Бильченко заявила, что ректор университета Драгоманова не будет увольнять ее. Зато часть преподавателей и студентов считают – продолжение ее работы недопустимо.

Что известно о ситуации в университете