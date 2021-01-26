Тема языка должна обсуждаться, – МОН о ситуации с преподавательницей Бильченко
МОН Украины отреагировало на ситуацию преподавательницы Евгении Бильченко, которая известна скандальными заявлениями относительно украинского языка. Министерство опубликовало свою официальную позицию относительно событий в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.
Источник: МОН Украины
В Пресс-службе МОН отметили, что украинцы должны понимать, что в стране – уважение это неотъемлемая национальная черта.
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"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что так важен для страны", – говорится в сообщении.
Украиноязычных и русскоязычных объединяет то, что все – украинцы и должны беспокоиться о стране и языке, добавили в пресс-службе министерства.
В то же время в МОН отметили, что все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда и должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции.
Что известно о ситуации в университете
- Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко публично критиковала новый закон о языке. Она написала: "Только звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольного американской колонии".
- Преподавательница обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представитель российской цивилизации".
- В то же время Бильченко назвала Украину тоталитарным государством. Она отметила, что украинской властью руководят "уличные этнорадикалы", занимающиеся "фашизмом" и "Бухенвальдом".
- Относительно соответствующей ситуации университет будет действовать в соответствии с законодательством – по результатам рассмотрения вопроса планируют проведение слушания на заседании Ученого совета университета.
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