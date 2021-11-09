Текст для радиодиктанта станет началом будущего романа, – Юрий Андрухович

В День украинской письменности и языка уже 21 год проводят Всеукраинский радиодиктант, к которому приобщаются тысячи желающих украинцев. В этом году автором и читателем диктанта стал писатель Юрий Андрухович, который впоследствии напишет новый роман по этой части текста.

9 ноября украинцы написали диктант в прямом эфире онлайн и офлайн с соблюдением карантинных требований. Студию для этого обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания.

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По словам Андруховича, текст диктанта, который назывался "Слідом за пам'яттю" – это начало его будущего нового романа. Известно, что зачитанный в эфире текст насчитывает 199 слов.

Это будет началом моей будущей книги. Я даже объявил, что это будет роман. Ну, может быть, это будет сборник рассказов. В любом случае, мне теперь остается написать остальное, а первые 199 слов у меня уже есть,

– подчеркнул Андрухович.

Интересно, что писатель Юрий Андрухович признался, что текст был достаточно сложный, и шутит, что он лично не смог бы написать его без ошибок, если бы не написал его сам.

Писатель добавил, что текст принципиально новый, никому не известный, никем раньше не читаемый. Было требование – категорический отказ от опубликованных прежде строк и предложений.

Что известно о радиодиктанте-2021

Отметим, что цель такого флешмоба – объединить украинцев вокруг государственного языка. В то же время люди, которые напишут диктант без ошибок, получат подарки. Результат будет объявлен в течение 1 – 2 месяцев – все зависит от количества работ.

Время отправки готового текста – астрономические сутки. Текст всеукраинского диктанта будет обнародован 11 ноября в 11:00. После этого письма не будут приниматься.

Радиодиктант – это проверка на мышление, память, воображение, интеллект, начитанность. Если вы хотите их развивать и демонстрировать, то неплохо для начала понять, на каком они у вас уровне. И грамматическая адекватность – один из четких показателей этого уровня,

– считает Андрухович.

Работы будут принимать онлайн и офлайн:

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно отправить на ящик rd@ukr.radio во вложении в электронное письмо, формат вложения – jpg, tiff, png, bmp.

В теле электронного письма напишите – имя и фамилию участника или участницы, учебное заведение (при необходимости) и адрес в сокращенном или полном формате, желательно номер телефона, чтобы в случае победы с вами могли связаться.

К слову, Украинский институт книги обнародовал список 30 знаковых книг для украинской независимости. И в этот список вошел и роман Юрия Андруховича – "Московіада".