"Тебе идет твое образование": МОН опубликовало волшебные валентинки к празднику

Праздник всех влюбленных отмечают 14 февраля. Министерство образования и науки Украины также присоединилось к поздравлениям и опубликовало праздничные валентинки об образовании.

День святого Валентина очаровывает своей особой и романтичной атмосферой. Но это не только праздник влюбленных, но и вообще любви. Ниже читайте милые фразы с любовными признаниями к образованию.

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Министерство образования ко Дню Валентина поздравило педагогов и ученых с праздником.

Валентинки о любви к образованию

Валентинка об образовании / Картинка МОН

Валентинка об образовании / Картинка МОН

Очаровательная валентинка об обучении / Картинка МОН

Валентинка об образовании украинцев / Картинка МОН

Валентинка об обучении / Картинка МОН

Валентинка об украинских учителях / Картинка МОН

Валентинка об украинских школьниках / Картинка МОН

Валентинка об украинских студентах / Картинка МОН

К слову, каждый год в День святого Валентина мир погружается в атмосферу романтики и нежности. Как начали этот праздник и почему у него есть несколько историй происхождения – узнайте в материале.