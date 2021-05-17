Радник Авакова, до того ж, засумнівався, що за підсумками перевірки Кива зможе стати кандидатом наук.

До теми Киву можуть відправити на повторний захист наукової дисертації, – радник Авакова

На це депутат від ОПЗЖ Ілля Кива різко відповів, заявивши, що Мартиненку не місце в МВС.

Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться завжди тобі допомагати,

– написав Кива в коментарях до новини.

Кива навіть перейшов на особисті образи. “Те, що ти тупий, ні для кого не новина, але щоб настільки… Тоді буде складно зрозуміти, але напружся і подумай, що ти будеш робити, якщо опинишся поза МВД”, – додав нардеп.

Додамо, що колишня міністерка Ганна Новосад запевнила, що науковий ступінь Іллі Киви ще має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Яким був захист дисертації Іллі Киви: коротко