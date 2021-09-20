Инцидент произошел еще 15 сентября в школе № 279. После уроков 11-летний Матвей Гевельчук рассказал родителям, что учитель трудового обучения – 56-летний Игорь Снигирев – избил его.

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Учитель избил ученика 5 класса

По словам ребенка, педагог таскал его за волосы, поцарапал ухо и толкнул. Школьник говорит, что учитель возмутился на него после того, как ошибочно решил, что тот нарушает дисциплину в классе. Он, вроде бы, подошел к парню, схватил за волосы и ухо.

Мама Матвея говорит, что другие ученики 5 класса были свидетелями драки. Учитель заявляет, что это клевета.

Я решила разобраться в ситуации и поговорила с учителем в тот же день. Он объяснил мне, что будто бы ребенок придумал, что его избили, и все опроверг. Также Учитель предположил, что, возможно, мой сын подрался с кем-то из сверстников на перемене,

– рассказала мать ученика Светлана.

Однако родители Матвея Гевельчука уже написали заявление в школу, полицию и показали сына медикам.

В школе конфликт подтвердили

Директор школы Леся Дорош подтвердила журналистам, что такой инцидент действительно был, и она о нем узнала от классного руководителя 5 класса. Директор говорит, что выяснит все обстоятельства конфликта.

Какое наказание получит учитель

Администрация школы отметила, что в случае подтверждения вины, учителю грозит выговор, а в худшем случае – увольнение.

Директор уточнила, что учитель трудового обучения Игорь Снигирев работает в этой школе пять лет. За это время на него не поступало ни одной жалобы.

К слову, директора школы, которая называла ученика бараном, оскорбляла и хотела закрыть в клетке, суд Запорожья признал виновной в булинге. Однако ее просто оштрафовали на 850 гривен, а сельский совет заявил, что директор соответствует занимаемой должности.