Т*ари несчастные, дол**ные козлы, – в Киеве учитель обзывал пятиклассников

В одной из киевских школ учитель позволил себе недостойное поведение в отношении пятиклассников. Он обзывал детей и угрожал им.

Агрессивного мужчину удалось заснять другим ученикам. Впоследствии видеозапись появилась в соцсети.

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На ролике видно, как школьники выстроились в коридоре под кабинетом. В то же время учитель обзывает их "под**ками, негодяями и несчастными тва**ками", и угрожает им рукоприкладством.

Я вам сейчас мозги вышибу на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Т*ари несчастные. Вы у меня сейчас песню споете свою. Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите? Классного руководителя сюда,

– кричал неадекват.

В сети призвали разобраться в ситуации

В фейсбук-сообществе "БАТЬКИ SOS" анонимно опубликовали пост, в котором призвали управление образования Деснянского района города Киева разобраться в этой ситуации.

На видео вроде бы учитель 152-й школы. Кроме этого, пишут, что педагог якобы неоднократно вел себя подобным образом, а за последние реплики отделался устным выговором.

Текст публикации телеграм-канала "Киев Сейчас":

Появилось видео, где слышно и видно, как учитель разговаривает с учениками – угрожает им и говорит, что они не будут творить в школе все, что им заблагорассудится. После этого, согласно сообщению в соцсетях, учитель истории и правоведения получил устный выговор.