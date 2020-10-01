В соцсетях опубликовали возмущение рабочей тетрадью учеников начальных классов. Авторы тетради поставили известных украинских поэтов Тараса Шевченко и Лесю Украинку в один ряд с певцами – Надеждой Дорофеевой и Монатиком.

Фото с тетради опубликовали в сообществе "Бабаі кіт" в фейсбуке.

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Такая задача появилась в рабочей тетради учеников начальных классов, вероятно, по предмету "Я исследую мир". Она заключалась в том, чтобы школьники назвали всех известных украинцев на фото.

Однако авторы тетради решили сравнить известных украинских поэтов Тараса Шевченко и Лесю Украинку с популярными сейчас исполнителями – Надеждой Дорофеевой и Монатиком. И это вызвало огромное возмущение в соцсети.

Так, пользователи начали писать свои мысли по этому поводу:

"Приравняли Дорофееву и Монатика к Тарасу Шевченко и Леси Украинке. Мир сходит с ума".

"В народе говорят: сравнили с пальцем... Абсурд сегодняшнего дня зашкаливает! Иногда кажется, что все, дно, и тут снизу снова стучат".

"Как такой хлам вообще можно ставить в ряд с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой?"

"Менеджеры этих двух уже до Минобразования добрались".

"Надеюсь, до всех дошло, что современная школа – это деградация в худшем из возможных вариантов".

"Хорошо сделано: первые два – гении, прославившие Украину. Двое других – неизвестно кто, о которых забудут через несколько лет. Нормальный школьник так должен ответить, но беда, что не скажет".

"Скорее всего, современные дети назовут двух последних исполнителей на фото, а двух первых (Тараса Шевченко и Лесю Украинку) могут и не знать, к сожалению.

Однако пользовательница Анна Вербицкая заверила, что эта рабочая тетрадь не является составной частью определенного комплекта для 2 класса. В частности, не указано, в каком именно учебнике эта рабочая тетрадь. И фамилии этого автора среди фамилий авторов утвержденных учебников нет.

К слову, в учебниках по украинскому языку для третьего класса нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.

Отметим, что редакция пока не может подтвердить подлинность этого факта и соответствие заданий Журналисты 24 канала не смогли найти оригинал этой тетради.