Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов опубликовал шокирующие видео школы №38, которая находится в Зеленовке, школы № 4 в Херсоне.

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Так, на Херсонщине нашли помет от мышей в школе № 38 (Зеленовка), а в пищеблоках Херсона царит антисанитария. Также не все окна есть, присутствует плесень. "Дорогие херсонские чиновники, вы в своей любви к деньгам теряете все живое!", – написал Несмиянов.

Впоследствии исполнительный директор Союза потребителей показал на своей странице в соцсети видео из кухни в одной из школ.

Школа № 33 в Херсоне. Я думаю, на видео без комментариев все понятно. Это была последняя кухня, где мы нашли персонал, дальше сотрудники покинули цеха в школах,

– написал он под роликом.

На видео можно увидеть, что окна в кухне затянуты пленкой вместо стекла. Зимой там бешеный холод, а на подоконниках живут муравьи.

К слову, похожую проверку провели и в учебных заведениях Николаева. Там выяснили, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

Всего за последние шесть месяцев Госпродпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок безопасности школьного питания. В результате специалисты изъяли свыше 3 тонн опасных пищевых продуктов.