Продлится дистанционка 2 недели. Окончательное решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Дистанционное обучение также касается внешкольных занятий – кружков и музыкальных школ. Что касается младшей школы – то это решат в понедельник. Сейчас надеются, что ученики начальных классов будут учиться очно.

Андрей Садовый заявил, что ситуация с COVID-19 во Львове является не просто угрожающей. Такой динамики за 2 года еще не видели.

Так, утром 21 января 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных – ориентировочно 10 тысяч учеников, большая часть – на самоизоляции и еще часть не пришла, потому что ушли на дистанционное обучение целые классы.

Есть просьба от директоров школ и учителей, чтобы мы с понедельника, 24 января, на 2 недели старшие классы отправили на дистанционное обучение,

– сказал мэр Львова.

Также Андрей Садовый призвал организаторов массовых мероприятий по возможности перенести свои события, или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований.

К слову, в Черновицкой области все школы тоже переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19. Дети идут на дистанционку с 21 января. Онлайн-занятия вводят на две недели – до 6 февраля включительно.

Текст публикации Андрея Садового:

Брифинг по результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове. Из-за роста заболевания COVID-19 среди детей, с понедельника 5 – 11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкольных учреждений и музыкальных школ.

Обращаемся к организаторам массовых мероприятий по возможности перенести свои события, или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований.