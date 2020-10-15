Учителя, мечтающие работать в крутых школах страны, должны иметь современные компетенции. Ведь с развитием современных технологий меняются особенности поведения новых поколений, зато учителя должны уметь адаптировать свой стиль обучения.

Издание "Освитория" опросило директоров крутых столичных школ, какими важнейшими компетенциями должен обладать учителя 21 века.

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7 важный компетенций современного учителя

Проактивность

Современные школы любят новации и "движ" в хорошем смысле этого слова, поэтому ищут, прежде всего, проактивных учителей. Такую позицию педагога можно увидеть по волонтерским или общественным проектам, в которых он принимал участие, инициативам, которые поддерживает.

"Так, если учитель делает проекты с детьми, участвует в благотворительных инициативах и общественной жизни, то его стоит брать на работу. Проактивный учитель – это неравнодушный человек, который создает что-то новое и делает качественные изменения вокруг себя", – говорят директора.

Профессиональная и личностная гибкость

Гибкость и адаптивность — это те компетенции, которые сейчас необходимо иметь современному учителю, который хочет развития своей карьеры. Особенно очевидно это стало во времена глобального кризиса и карантина, ведь педагогам пришлось быстро приспосабливаться к «новой норме» в образовании, преодолевать свои страхи, осваивать совсем другие подходы, менять собственный стиль преподавания и тому подобное.

Поэтому профессиональная и личностная гибкость – это те soft skills, которые сложно оценить по резюме. Ибо они проявляются во время живого общения с человеком.



Современный учитель / Фото nea.org

Новейшие технологии как учительский инструмент

Для многих школ важно, чтобы учитель уже имел опыт использования новейших технологий в своей практике. Потому что это один из ключевых инструментов современного педагога. Поэтому на собеседовании директора часто спрашивают, с какими ресурсами работает кандидат.

Учителя, который уже использует цифровые технологии в работе школы готовы и дальше учить и развивать в нем эти навыки, чтобы быть максимально эффективным для учащихся.

Нацеленность на развитие

Некоторые школы ищут педагогов, для которых профессиональное и личностное развитие является приоритетом. Ведь нацеленность на развитие является очень неуловимой компетенцией.

"Невозможно быть эффективным учителем и не развиваться каждый день. Поэтому для нас важно, как учитель учится сам, как ищет информацию и, самое важное, как применяет новые навыки и знания. Просто список сертификатов в резюме не свидетельствует о том, что человек развивается", – сказала директор киевской школы.

Helicopter view ("видение сверху")

Эта компетентность тоже в дефиците среди учителей. Чаще всего у современных педагогов развито критическое и проектное мышление, коммуникация, креативность и эмпатия. Зато Helicopter view — это комплексный взгляд на мир и на любое задание, это широкий кругозор.

Гуманная педагогика как жизненный принцип

Happy Nest School разделяет ценности гуманной педагогики, поэтому для них важно, чтобы учителя знали эти основы и воплощали их в своей ежедневной учительской практике.

"Спрашиваю у кандидата: "Почему вы стали учителем?", – потому что хочу понять, действительно ли это призвание или просто работа, на которую надо ходить каждый день. Если это призвание, то человек расскажет о том, что не стать учителем он не мог, и раскроет это через жизненные события", – подчеркнула основательница школы Ярослава Диб.

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Также важно, чтобы учитель умел наблюдать, замечать, слышать и неравнодушно относиться к ребенку. Ведь такой человек будет помогать ученикам увидеть шире и больше.

Владение практиками работы со стрессом

Чтобы учебный процесс был важным и ценным, учитель должен владеть конкретными методиками работы в классе.

В частности, знать некоторые конкретные техники: какой алгоритм действий учителя в конфликтной ситуации между учениками или в случае повышенного стресса ребенка и тому подобное? Умеет ли учитель переключить внимание ученика и тому подобное. Поэтому, часто на собеседованиях на работу учителя просят рассказать, как он будет действовать в таких ситуациях.