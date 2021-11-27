"Таких людей называют светочами науки": умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Источник:фейсбук Андрея Садового
Ушла из жизни украинский педагог Любомира Мандзий. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что она отошла в вечность после тяжелой болезни.
Садовый отметил, что всем будет недоставать мудрых советов и решений педагога. Мэр Львова выразил соболезнования родным и друзьям Мандзий.
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Госпожа Любомира была очень мощными профессионалом, таких людей называют светочами науки,
– заявил Садовый.
По данным СМИ, Мандзий боролась с онкозаболеванием. Педагогу было 48 лет.Редакция 24 канала выражает соболезнования близким госпожи Любомиры.
Путь Мандзий в украинском образовании
- Любомира Мандзий родилась в селе Опака на Львовщине.
- Образование получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
- Впоследствии педагог защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. Получила звание доцента.
- В течение 2016–2019 годов занимала должность директора департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.
- В 2019 году Мандзий назначили на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад.
- В марте 2020 года педагога назначили на должность исполняющей обязанности министра образования и науки Украины.
Сообщение Садового:
Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинский педагог Любомира Мандзий.
Госпожа Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем будет очень недоставать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память.