Садовый отметил, что всем будет недоставать мудрых советов и решений педагога. Мэр Львова выразил соболезнования родным и друзьям Мандзий.

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Госпожа Любомира была очень мощными профессионалом, таких людей называют светочами науки,

– заявил Садовый.

По данным СМИ, Мандзий боролась с онкозаболеванием. Педагогу было 48 лет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким госпожи Любомиры.

Путь Мандзий в украинском образовании

Любомира Мандзий родилась в селе Опака на Львовщине.

Образование получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Впоследствии педагог защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. Получила звание доцента.

В течение 2016–2019 годов занимала должность директора департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.

В 2019 году Мандзий назначили на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад.

В марте 2020 года педагога назначили на должность исполняющей обязанности министра образования и науки Украины.

Сообщение Садового:

Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинский педагог Любомира Мандзий.

Госпожа Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем будет очень недоставать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память.