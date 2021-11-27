Садовый отметил, что всем будет недоставать мудрых советов и решений педагога. Мэр Львова выразил соболезнования родным и друзьям Мандзий.

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Госпожа Любомира была очень мощными профессионалом, таких людей называют светочами науки,
– заявил Садовый.

По данным СМИ, Мандзий боролась с онкозаболеванием. Педагогу было 48 лет.

Путь Мандзий в украинском образовании

Сообщение Садового:

Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинский педагог Любомира Мандзий.
Госпожа Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем будет очень недоставать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память.