Таки пригодится: зачем нужно учить математику – аргументация учительницы

Одной из ученических компетенций, которые заложены реформой НУШ, в частности, является математика. Часто приходится слышать, что дисциплина не играет большой роли во взрослой жизни, однако учительница из Киева опровергает это утверждение.

Междисциплинарная математика, в частности, тесно связана с естественными и некоторыми гуманитарными науками, с креативными отраслями и практической жизнью. Валентина Мержиевская объясняет, как хорошие знания с предмета помогают достичь успеха и упорядочивают наши мысли.

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Аргументация учительницы

В течение 9 лет Валентина Мержиевская преподает математику в альтернативной домашней школе "Беркошко" в Киеве, которую основала вместе с единомышленниками. Учительница написала учебники по математике для 1 – 4 классов, а до этого получила степень магистра в области инженерной механики.

В этом году я попала на работу в издательство, где имела дело с литераторами и историками – с людьми, которые в основном не любили математику в школе. Я заметила, насколько по-другому организовываю собственную работу, легко учитываю время на определенные виды деятельности, лучше планирую, четко держу дедлайны, потому что мне доставляет удовольствие просчитывать свои задачи заранее. Математика определенным образом структурирует способ всей моей жизни,

– делится педагог.

Валентина Мержиевская с учебником, который написала сама / Фото Освіта.ua

Какие навыки тренирует математика

Учительница рассказывает, что математика является принципом, незаменимым для повседневной жизни. Так какие еще soft skills развивает этот предмет?

Финансовая грамотность

Считать и вычислять, накапливать и инвестировать, страховать и прогнозировать, – чтобы деньги стали вашим надежным помощником и эффективным инструментом, следует "подружиться" с цифрами и понимать законы, по которым они функционируют.

Без математических навыков сложно управлять финансами / Фото Unsplash

Цели и проблемы

Математика тренирует способность не опускать руки и преодолевать препятствия, ведь решение задачи требует усилий. Понадобятся готовность к поиску, многовариантность, умение мыслить широко и действовать нестандартно.

Внимательность, настойчивость, ответственность, точность, аккуратность – черты, которые тренируются именно математикой, – помогут ученикам при решении не только школьных, но и жизненных проблем.

Алгоритмы

Задачи, которые не требуют усилий, отрабатывают алгоритм и приучают действовать по схеме. Обычно мало кто любит решать однотипные задачи в школе. Однако абсолютно каждый человек, чем бы он ни занимался, во взрослой жизни сталкивается с рутиной. Преодолевать ее "на автомате" – несомненное преимущество.

Математика учит действовать по алгоритмам / Фото Unsplash

Собственная позиция

Правильные логические и математические решения должны быть обоснованы – нужно показать, на что ты ориентируешься. Интересно, в частности, наблюдать, как это работает в геометрии, где часто решение ты сначала видишь наглядно, а потом додумываешь, как его доказать.

Публичные выступления

Выстройте процесс изучения математики таким образом, чтобы ученики объясняли друг другу решения сложных примеров – так они будут прекрасно тренировать умение доносить свою точку зрения, а также структурировать свои высказывания. Одновременно это и пример того, как для изучения математики в младшей школе можно применить интерактивный подход.

Математика помогает в публичных выступлениях / Фото Pexels

Эмоции и здоровье

Американские ученые из Дьюкского университета доказали, что математические вычисления помогают регулировать эмоции, преодолевать тревожность и стресс.

Зоны префронтальной коры, которая отвечает, в частности, за мотивацию, эмоциональные переживания, эмпатию и самоконтроль, "включаются" при решении некоторых математических задач. Опасение ошибок, гнев, страх, огорчение, прокрастинация – с этим, согласно исследованию американцев, поможет справиться математика.

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Критическое мышление

Анализировать информацию с помощью логики, выстраивать последовательности, продумывать методы, наблюдать, обобщать, искать оптимальный путь – математика последовательно развивает навыки, которые учат рассуждать. Мы переходим от школьных уроков к жизненным, от арифметики и уравнений к планированию карьеры и, в частности, выборам президента.

Благодаря математике мы учимся не домысливать, а оперировать точными определениями, не слепо доверять, а рассуждать, оценивать и предвидеть, руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями.

Математика помогает критически мыслить во время принятия серьезных решений / Фото 24 канал

Фантазия и креативность

Не стоит воспринимать математику как чисто техническую дисциплину, ведь это только одно из направлений ее применения. Математика и творчество тесно переплетены: категории закономерностей, последовательностей, пропорций и симметрии – это о музыке, живописи, архитектуре или о математике?

Во времена античности пифагорейцы заметили, что и музыку, и космические явления можно описать математически. Альберт Эйнштейн, в свою очередь, представлял себя фотоном и размышлял, как его воспримет другой фотон: он описал эту частичку с помощью воображения, а не чисел.

Математика может показаться сложной и непонятной – областью гениев или хотя бы людей с врожденными способностями к ней. Но это не так! Нобелевский лауреат Ричард Фейнман утверждал, что успеха он достиг именно благодаря настойчивым занятиям физикой и математикой годами, а вовсе не c помощью врожденных талантов.

Математика помогает развивать фантазию и креатив / Фото Pexels