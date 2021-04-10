Объясните школьникам, что умение концентрироваться и строить планы – это залог успеха на пути к высоким результатам в любом деле.

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К тому же, карантин и дистанционное обучение – идеальное время, чтобы научиться чему-то новому. Сейчас у школьников куча свободного времени, поэтому нужно использовать его с пользой.

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Определите цель

Поговорите с учениками об их мечтах и целях в будущем. Предложите им сформировать свои планы и записать их, а затем подумать, что необходимо сделать, чтобы достичь желанных результатов.

Или еще лучше – предлагайте ученикам визуализировать свои мечты на личной карте желаний и прописать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для реализации каждой из них.

Составляйте ежедневный список задач

Посоветуйте ученикам ежедневно составлять список планов. К примеру, написать конспект, решить примеры, запомнить даты, сделать проект и тому подобное.

Ведь неправильное распределение времени может вызвать ощущение нехватки свободного времени и постоянное чувство усталости. Поэтому чтобы этого не возникало, необходимо каждый вечер планировать следующий день.



Ребенок составляет задание на следующий день / Фото detivgorode.ua

Эксперты рекомендуют все задания, которые нужно выполнить в течение следующего дня, записывать и рядом с ними обозначать время, что понадобится на его выполнение.

Важно! Формулировки в плане должны быть четкие, конкретные и регламентированные временем. Приоритетные задачи выносите на верх списка и делайте первыми.

Планируйте задания на неделю

Чтобы мечты стали реальными, надо научиться долгосрочному планированию. Начать можно с маленького – приучитесь сначала планировать свой день, затем составляйте планы и желания на неделю, месяц и год.

Добавим, что одна из самых частых ошибок начинающих – планировать сразу на день десятки заданий, понимая, что все из них точно не удастся выполнить. Это не эффективно. Лучше на день записывать лишь те дела, которые точно удастся выполнить, а для других дел лучше составить отдельный список "Дела на неделю", выполнять их следует в свободное время.

Следите за регулярностью

Некоторые задания нужно выполнять ежедневно: например, посещение онлайн-занятий, прогулки на свежем воздухе и тому подобное. Регулярность позволяет научиться планировать собственное время, выработать полезные навыки или избавиться от вредных привычек.

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Но, чтобы не записывать одинаковые задания ежедневно, приучите школьников вести трекеры полезных привычек. Они помогут дисциплинировать себя на выполнение ежедневных рутин.

Вы можете найти на Google Play или App Store более двух десятков различных трекеров полезных привычек, которые пригодятся для дошкольников, учащихся начальных классов и старшеклассников.

Нет – прокрастинации

Прокрастинация – психологическое состояние, которое характеризуется постоянным откладыванием важных дел и решением проблем на потом. Это так называемое уклонение от сложных задач любыми способами - "просиживание" в социальных сетях, просмотр видео на ютубе, бесцельные разговоры по телефону и тому подобное.

Чтобы дети не прокрастинировали, научите их приему Pomodoro. Оно поможет сконцентрироваться, чередуя время нагрузки и отдыха. Его принцип состоит в том, чтобы чередовать виды деятельности через равные промежутки времени. Например, 25 минут делайте умственные нагрузки, 5 минут – отдыхайте. После четырех промежутков следует сделать более длительный перерыв (15 – 20 минут).