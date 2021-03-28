Финансовая грамотность может не только быть эффективной в формировании семейного или личного бюджета, но и помогать развитию целых общин. Отец Василий Ждан с Лопатина воплощает интересные идеи в жизнь, развивая небольшой населенный пункт на Львовщине.

В поселке Лопатин Львовской области проживает около 3 400 человек. Администратор прихода Успения Пресвятой Богородицы отец Василий Ждан учит молодых прихожан работать на благо общества.

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Василий Ждан начал служить священником в местном приходе еще в июле 2011 года. Почти десятилетие молодой представитель духовенства развивает поселок и воплощает в жизнь важные для общества проекты.

О священстве я сломал минимум два стереотипа: у меня нет автомобиля и большого живота,

– смеется отец.

Инициативы священника

Жительница Лопатина Алина Шурак рассказывает, что уже 2 года занимается изготовлением свечей. Многие формы есть купленными, но некоторые отец выливает сам.

Все изделия из парафина дети вместе со священником реализуют в пределах общины и соседних сел, после чего используют полученные средства для нужд поселка. В этом году за продажу рождественских и сретенских свечей приход получил 16 200 гривен.

Односельчане в знак благодарности шьют для отца ритуальную одежду. Многие изделия Василий Ждан отправляет на восток страны для священников, которые не имеют чего надеть на литургию.

Сейчас мы должны быть священниками, которые идут к людям и не ожидают, что к ним сам кто-то придет, воплощая только хорошие идеи,

– говорит Василий Ждан.

По инициативе священника община начала строить в поселке катехизическую школу. В планах отца – закончить строительство в этом году, и начать занятия для школьников общины уже осенью.

Как отец развивает общество: смотрите видео