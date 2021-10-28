В Сумской области все школы переходят на дистанционку: сколько учеников болеет COVID-19

В Сумской области все школы с 29 октября переходят на дистанционное обучение. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, ведь многие дети сейчас болеют.

Предполагается, что дистанционка для учащихся с 1 по 11 классы продлится до 7 ноября. Но если ситуация не улучшится – ее могут продолжить.

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Решение о переходе школьников 1 – 11 классов на дистанционное обучение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. За это решение проголосовали все члены областной комиссии.

Такое решение обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами.

Сколько учеников в Сумах болеет COVID-19? Директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что только в октябре инфицировались коронавирусом почти 700 учеников. Всего за месяц COVID-19 обнаружили у 1131 участников образовательного процесса.

К слову, с 30 октября 2021 года в красную зону карантина перейдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как там будут работать школы и вузы – читайте в статье.