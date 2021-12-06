На Сумщине учительница судится со школой из-за отстранения: суд удовлетворил иск
Источник:Суспільне
В Роменском суде Сумской области слушали дело учительницы Анны Полищук. Женщина подала иск против школы из-за отстранения от работы.
Суд проходил в упрощенном производстве. Ответчиком по делу является директор Роменской СОШ №2 Елена Юракова.
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Учительница Анна Полищук в иске ссылается на конвенцию по правам человека и на запрет дискриминации по любым признакам. Также она отмечает, что правительством не объявлено чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19, поэтому вакцинация является добровольной.
Отстраненная учительница Анна Полищук в суде
Директор школы ответила, что есть решение комиссии по ТЭБ и ЧС и статья Конституции, где указано, что "правительство в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению". Также ссылается на приказ Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации.
На вопрос судьи, почему учительница не продолжила излагать свой предмет дистанционно, Анна Полищук ответила, что ее группу передали другому учителю.
В свою очередь, на вопрос почему решили отстранять от работы, если обучение все равно дистанционное, директор школы сообщила, что в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет.
Также, если директор не отстранит невакцинированного работника, ему грозит штраф в размере до 170 тысяч гривен.
Суд удовлетворил иск
После совещания суд частично удовлетворил иск и отменил приказ об отстранении. Однако просьбу о возмещении денег, которые учительница потеряла за это время, не удовлетворили.
Решение суда вступает в силу через 30 дней – с 6 января 2022 года. В течение этого времени стороны могут его обжаловать.
К слову, суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении. Детали – читайте по ссылке.
Отстранение учителей: коротко
- С 8 ноября педагоги, которые не прошли полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. За первую неделю отстранили около 10 тысяч педагогов.
- Сейчас уменьшается количество отстраненных работников школ. По состоянию на 2 декабря было отстранено от работы около 2 тысяч учителей. Больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.
- Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.