Суд проходил в упрощенном производстве. Ответчиком по делу является директор Роменской СОШ №2 Елена Юракова.

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Учительница Анна Полищук в иске ссылается на конвенцию по правам человека и на запрет дискриминации по любым признакам. Также она отмечает, что правительством не объявлено чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19, поэтому вакцинация является добровольной.



Отстраненная учительница Анна Полищук в суде

Директор школы ответила, что есть решение комиссии по ТЭБ и ЧС и статья Конституции, где указано, что "правительство в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, которые являются обязательными к исполнению". Также ссылается на приказ Минздрава о перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

На вопрос судьи, почему учительница не продолжила излагать свой предмет дистанционно, Анна Полищук ответила, что ее группу передали другому учителю.

В свою очередь, на вопрос почему решили отстранять от работы, если обучение все равно дистанционное, директор школы сообщила, что в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет.

Также, если директор не отстранит невакцинированного работника, ему грозит штраф в размере до 170 тысяч гривен.

Суд удовлетворил иск

После совещания суд частично удовлетворил иск и отменил приказ об отстранении. Однако просьбу о возмещении денег, которые учительница потеряла за это время, не удовлетворили.

Решение суда вступает в силу через 30 дней – с 6 января 2022 года. В течение этого времени стороны могут его обжаловать.

К слову, суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении. Детали – читайте по ссылке.

Отстранение учителей: коротко