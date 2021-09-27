На Сумщине в учебных заведениях с низким уровнем вакцинации обнаружили COVID-19

В Сумской области зафиксировали вспышку COVID-19 среди педагогов. По состоянию на 27 сентября на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения коронавируса.

На Сумщине COVID-19 подтвердили у 133 детей и 53 педагогов. В то же время вспышку недуга зафиксировали в тех учебных заведениях, где вакцинировали меньше 80% работников.

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Как рассказала директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробовая, сейчас 2 учреждения образования не имеют права работать в условиях желтой зоны в обычном режиме. Она призвала педагогов осуществить полную вакцинацию против COVID-19.

По ее словам, только за выходные в области провакцинировались 1050 педагогических работников. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий подчеркнул, что необходимо вовремя вакцинироваться, чтобы остановить распространение коронавирус.

Новые правила работы школ и садиков

Недавно государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в течение ближайших 2 – 3 недель Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская область могут перейти в красную зону.

В желтой зоне по меньшей мере 80% персонала заведения должны иметь COVID-сертификат. Подтвердить это можно одним из документов:

"желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Но требование касательно 80% вакцинированных работников не распространяется на 1 – 4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина.