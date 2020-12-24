В Глуховской школе на Сумщине разгорелся скандал из-за подарка от Святого Николая. Мальчик единственный в классе не получил сладостей на праздник. Ребенок расстроился, а мама предполагает, что это месть из-за конфликта с учителем. В школе такие обвинения отвергают.

За несколько дней до этого женщина протестовала против того, чтобы ее сын пел русскую песню на утреннике. Об этом сообщает ТСН.

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Что известно об инциденте

Мама мальчика не сдавала денег на подарок из-за того, что ребенку нельзя есть сладости.

Женщина попросила учительницу раздать подарки после уроков, когда ее сына уже не будет в классе.

Зато большие коробки ожидали детей на парте еще перед началом учебы.

Мальчику пришлось наблюдать за тем, как другие дети ели конфеты и играли подарками.

Он говорит, что дети целый день играли конфетами, ели, и оттуда выпал магнит. А ему учительница дала маленькую сумку, а там магнита не было. Он загрустил, якобы, я что, Николая разозлил, потому что он не дал магнита мне,

– рассказала женщина.

Школа отрицает все обвинения

Свою историю женщина описала в родительской группе в фейсбуке. В своей заметке она обвинила учительницу в мести за то, что ее сын отказался петь русскую песню. Зато администрация школы отвергает все обвинения мамы ученика.

Отказаться можно тогда, когда это было предложено. Как известно, таких предложений со стороны учителя не было, да они были бы и неуместны,

– говорится в заметке администрации школы в фейсбуке.

Они добавили, что в школе действительно был праздник первоклассников, но русских песен там не пели. Администрация говорит, что даже имеет соответствующие видеозаписи с празднования, в котором также принимал участие сын женщины. Самой же мамы, как отметили в школе, на празднике не было.