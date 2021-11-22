Как работают школы в Сумской области: решение комиссии ТЭБ и ЧС
Источник:фейсбук Дмитрия Живицкого
В Сумской области территориальные общины самостоятельно будут принимать решение о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Хотя в регионе сейчас привито 95,5% сотрудников сферы образования.
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Отмечается, что территориальные общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти на очное обучение, будут самостоятельно принимать решения по ее выбору.
Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять. Но не для всех... Общины будут самостоятельно принимать решения относительно формы обучения,
– написал Живицкий.
Он подчеркнул, что рисковать ситуацией, а главное жизнью и здоровьем людей, власть не может, поэтому решения будут принимать дифференцированно.
"Судя по эпидситуации на местах, общины должны взвешенно, на собственное усмотрение и в разрезе каждого учебного заведения проработать этот вопрос. Вместе с тем, не останавливаем проведение проверок. Школы находятся в собственности общин, поэтому контроль – это прямая ответственность их администраций", – добавил Живицкий.
Председатель Сумской ОГА поручил проинспектировать выполнение карантинных мероприятий в школах, которые планируют с понедельника, 22 ноября, выходить на обучение.
Возврат к очному формату возможен только после тщательной проверки заведений на готовность работать в условиях красной зоны:
- следовать ограничительным мерам,
- персоналу стопроцентно иметь COVID-сертификаты,
- соблюдать масочный режим,
- использовать антисептические средства и тому подобное.
Добавим, что по состоянию на 18 ноября в Сумской области от коронавируса привито 95,5% работников учебных заведений. От работы в школах отстранены 117 человек (это 0,7% от общего количества педагогов).
К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздраве и ВОЗ опровергают информацию, что учащиеся являются основными распространителями вируса. Специалисты утверждают, что передачи COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.
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- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Одесса
Текст публикации Дмитрия Живицкого:
Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять! Но не для всех. Сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решили, что общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти в "офлайн", будут самостоятельно принимать решение о форме обучения.