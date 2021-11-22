Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Отмечается, что территориальные общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти на очное обучение, будут самостоятельно принимать решения по ее выбору.

Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять. Но не для всех... Общины будут самостоятельно принимать решения относительно формы обучения,

– написал Живицкий.

Он подчеркнул, что рисковать ситуацией, а главное жизнью и здоровьем людей, власть не может, поэтому решения будут принимать дифференцированно.

"Судя по эпидситуации на местах, общины должны взвешенно, на собственное усмотрение и в разрезе каждого учебного заведения проработать этот вопрос. Вместе с тем, не останавливаем проведение проверок. Школы находятся в собственности общин, поэтому контроль – это прямая ответственность их администраций", – добавил Живицкий.

Председатель Сумской ОГА поручил проинспектировать выполнение карантинных мероприятий в школах, которые планируют с понедельника, 22 ноября, выходить на обучение.

Возврат к очному формату возможен только после тщательной проверки заведений на готовность работать в условиях красной зоны:

следовать ограничительным мерам,

персоналу стопроцентно иметь COVID-сертификаты,

соблюдать масочный режим,

использовать антисептические средства и тому подобное.

Добавим, что по состоянию на 18 ноября в Сумской области от коронавируса привито 95,5% работников учебных заведений. От работы в школах отстранены 117 человек (это 0,7% от общего количества педагогов).

К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздраве и ВОЗ опровергают информацию, что учащиеся являются основными распространителями вируса. Специалисты утверждают, что передачи COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.

Какие города возобновили очное обучение в Украине

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме.

Текст публикации Дмитрия Живицкого:

Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять! Но не для всех. Сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решили, что общины, в которых эпидемиологический уровень позволяет перейти в "офлайн", будут самостоятельно принимать решение о форме обучения.