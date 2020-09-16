В школе в Сумах на школьника упала старая оконная рама с металлическими решетками. Мальчик получил рваные раны, еще двое детей пострадали.

Инцидент произошел на уроке физкультуры в учебном заведении "Барвинок", написала мама пострадавшего ученика Полина Риман в фейсбуке.

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Женщина опубликовала жуткие фото и рассказала, что рама упала на ее сына прямо во время урока. На фотографии видно, что окна школы, а также оконные рамы, находятся в плачевном состоянии, а потому опасны для детей.

Мальчик остался цел, но получил рваные раны на шее и затылке. В комментариях отмечают, что пострадали двое детей. В частности, один из родителей написал, что у его ребенка разбита голова.

"Обычный урок физкультуры в Сумской школе. Как уберечь своих детей от резаных ран и окон, падающих на головы, отправляя ежедневно ребенка в школу?" – возмущается мама школьника.

Родители учеников уже готовят коллективное обращение к руководству школы и в управление образования из-за этого инцидента. Отметим, что в "Барвинке" учатся младшие классы общеобразовательной школы №4.