Вакцинация педагогов в Сумах

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии 29 ноября сообщила заместитель руководителя горуправления образования Елена Назаренко.

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По ее словам, в школах на сегодня вакцинировано 100% работников. Это 3494 человека. В то же время в детских садах сейчас привито 99,7% – 1907 человек.

Это один из самых высоких показателей среди областных центров в Украине. Во всех городских учреждениях образования 105 человек имеют противопоказания, 19 – отстранены из-за отсутствия вакцинации по другим причинам,

– сказала она.

В МОН сообщили, что всего в Сумской области вакцинировали 93,9% педагогов.

Коронавирус в Сумах

Сколько детей в Сумах болеет коронавирусом? Отметим, что в детсадах COVID-19 зафиксировано у 8 работников и 9 детей. На самоизоляции находятся 8 групп.

Зато в школах болеют 44 ребенка, 38 из которых заболели до начала выхода на очное обучения.

Коронавирус в Сумах! На Сумщине за минувшие сутки, 28 ноября, коронавирус подтвердили у 58 человек, три человека умерли от осложнений. В то же время выздоровление подтвердили у 224 жителей области. Сейчас с активным диагнозом коронавирус в области – 11 041 человек. За все время пандемии коронавирус на Сумщине зафиксировали у 124 582 человек, из которых 2 533 человека умерли.

В Сумском городском совете сообщили, что в городе проверили 75 школ и 6 учреждений дошкольного образования. Нарушение установлено в каждой 5 школе, то есть в 20% проверенных учебных заведений.

Самый высокий уровень несоблюдение противоэпидемических требований в школах Буринської, Роменской, Путивльской, Ямпольской, Конотопа и Сумской городской общин. 14 директорам предоставлены предписания, 6 – получили штраф.

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К слову, в целом в Украине подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников школ, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысяч людей.

Но по данным МОН, к сожалению, до сих пор есть учителя, которых отстранили от работы. По оперативной информации МОН, это 2,8 тысячи педагогов школ. Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.