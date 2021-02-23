В школе №18 в Сумах на уроке по предмету “Защита Отечества” учитель Борис Соломонов заявил ученикам о необходимости поздравить родных с 23 февраля, хотя это праздник российской армии. На действия учителя обратила внимание сержант Вооруженных сил Украины.

Военная и активистка привлекла к ситуации внимание Министерства образования и науки.

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Женщина возмущена, ведь учитель высшей категории, который имеет звание полковника, призвал детей поздравлять родных с днем враждебной Украине армии.

Я, младший сержант ВСУ, мама трех детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Госслужбу качества образования, МОН и Управления образования и науки Сумского горсовета напомнить полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России,

– написала Герасименко.

Это сообщение уже вызвало скандал в соцсети, собрав более сотни комментариев. В частности, украинцы просят МОН, объясните учителю, чтобы он не зомбировал детей таким воспитанием.

Однако некоторые поддерживают учителя, подчеркивая, что это советский праздник, а не российский. "Мы прекрасно знаем что происходит между странами. Учитель просто вспомнил об этом, он же не навязывает и не заставляет нас праздновать этот праздник", – пишут они.

Добавим, что 23 февраля – это праздник Российской армии, которая семь лет ведет войну против Украины и чуть ли не каждый день убивает украинцев. Больше об этом празднике – читайте здесь.

К слову, в 2014 году после нападения России на Украину, потери Крыма и части Донбасса президент Порошенко объявил, что День защитника Украины должен отмечаться не на условиях оккупантов и не по их версии истории. Так Украина получила праздник своих собственных защитников – 14 октября.