Взрывотехники заявили, что среди экспонатов музея были две мины времен Второй мировой, но они оказались учебными. А вот снаряд был боевым и содержал в себе взрывчатое вещество.

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Боеприпас пролежал в школьном музее не менее 60 лет. По заключению экспертов, он мог взорваться в любой момент.

Во время осмотра экспозиции был обнаружен зенитный снаряд времен Второй мировой войны калибра 50 миллиметров. На месте происшествия взрывотехники изъяли снаряд и доставили его во взрыво-технический центр,

– сказали в Нацполиции Сумской области.

К слову, в Виннице во время праздничной линейки в школе 71-летнему мужчине внезапно стало плохо. Медики не смогли его спасти. Известно, что дедушка пришел на праздник к своему внуку-первокласснику. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце.