Проректор Сумского университета требовал деньги в размере 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения вуза. Его задержали сразу после получения взятки.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

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Проректора задержали 27 октября работники Управления стратегических расследований в Сумской области и следователи Нацполиции сразу после получения неправомерной выгоды.

По информации местных СМИ, вероятно, речь идет о Юрии Штыке – проректоре по административно-хозяйственной работе Сумского педуниверситета имени А. С. Макаренко.

Известно, что предприниматель должен был оплатить проректору вуза 5 тысяч долларов в обмен на договор об аренде 300 квадратных метров помещений университета.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения. Проректора ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью три года, с конфискацией имущества.



Правоохранители задержали проректора после взятки / Фото Нацполиция

Добавим, что в декларации Штыка за 2019 год отмечается, что он имеет земельный участок площадью 1200 квадратных метров в Стецковке Сумского района и автомобиль Форд.

За 2019 год господин Юрий заработал почти 315 тысяч гривен. Также задекларировал 6 тысяч гривен гонораров, 14 тысяч страховых выплат и 2 тысячи материальной помощи.