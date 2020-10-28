В Сумах проректора университета задержали за взятку
Проректор Сумского университета требовал деньги в размере 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения вуза. Его задержали сразу после получения взятки.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
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Проректора задержали 27 октября работники Управления стратегических расследований в Сумской области и следователи Нацполиции сразу после получения неправомерной выгоды.
По информации местных СМИ, вероятно, речь идет о Юрии Штыке – проректоре по административно-хозяйственной работе Сумского педуниверситета имени А. С. Макаренко.
Известно, что предприниматель должен был оплатить проректору вуза 5 тысяч долларов в обмен на договор об аренде 300 квадратных метров помещений университета.
Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения. Проректора ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью три года, с конфискацией имущества.
Правоохранители задержали проректора после взятки / Фото Нацполиция
Добавим, что в декларации Штыка за 2019 год отмечается, что он имеет земельный участок площадью 1200 квадратных метров в Стецковке Сумского района и автомобиль Форд.
За 2019 год господин Юрий заработал почти 315 тысяч гривен. Также задекларировал 6 тысяч гривен гонораров, 14 тысяч страховых выплат и 2 тысячи материальной помощи.