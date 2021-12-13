Суды возвращают на работу не всех отстраненных учителей

Отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Решения судов публикуются на сайте судебного реестра, и все они разные.

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Согласно материалам дел, работники школ пытаются добиться возвращения на работу, несмотря на отсутствие прививки, а также просят возместить средства, которые им не выплатиили из-за отстранения.

Где учителя выиграли в судах

Дело директора в Закарпатье

2 декабря в городе Виноградов на Закарпатье суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья не только вернул на работу руководителя, но и обязал ей компенсировать средства.

Истица получит от местного коммунального управления более 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч гривен морального ущерба.

Дело педагогов в Винницкой области и на Донбассе

7 декабря в городах Мирноград Донецкой области и Липовец Винницкой области суды приняли решение отменить приказы об отстранении и компенсировать заработную плату за время вынужденного отсутствия педагога на работе. Хотя моральный ущерб истцы не просили.

Дело учительницы в Сумской области

6 декабря суд Сумской области также постановил возобновить учительницу на работе, о чем 24 канал уже писал. Однако судья удовлетворила иск частично, она не стала обязывать компенсировать заработную плату.

Где учителя проиграли дело

Однако не все суды становятся на сторону отстраненных. Так, 8 декабря суд Николаевской области, напротив, отказался возобновлять на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы более весомы, чем личные.

Государство, установив отстранение педагогов от исполнения обязанностей, у которых нет профилактической прививки, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самих детей,

– говорится в сообщении суда.

Следовательно, право истца на работу в школе было временно ограничено с учетом общественных интересов, поскольку учительница отказалась от обязательной прививки.

Все решения вступят в законную силу через 30 дней с момента принятия и могут быть обжалованы в апелляции до этого времени.

Отстранение учителей

Учителей, которые не вакцинируются, отстраняют от работы, им не начисляется стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей.

Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.