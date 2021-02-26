Суд вынес приговор по буллингу пяти школьницам из Чернигова: они жестоко избивали сверстников
Пять школьниц в Чернигове жестоко били и издевались над сверстниками. Поэтому суд вынес наказание девушкам – условные сроки и принудительное воспитание.
Источник:Деснянский районный суд Чернигова
Известно, что начиная с марта 2017 года, пять школьниц периодически наносили телесные повреждения и унижали своих сверстников. При этом, другие подростки просто наблюдали за этим и снимали издевательства на видео.
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Какие приговоры вынесли каждой девушке
Обвиняемым по делу буллинга девушкам инкриминировали групповое хулиганство, совершенное с особой дерзостью и исключительным цинизмом.
- Пивень Н.А. – приговорили к трем годам лишения свободы (условно срок – 2 года);
- Ярину А.С. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);
- Швец А.А. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);
- Кулишенко К.А. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);
- Тимченко Е.В. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год).
Обстоятельством, что смягчило наказание является то, что четверо из пяти нападавших, которые получили условный срок, на момент совершения правонарушения были несовершеннолетние,
– отмечают судьи.
К одной нападавшей, которой сейчас 17 лет, суд решил применить принудительные меры воспитательного характера – ее передадут под надзор матери до достижения совершеннолетия.
Зато прокурор в этом деле Игорь Савицкий сообщил, что изучит решение суда и намерен подать на него апелляцию. На это у прокуратуры есть 30 дней.
Одно дело против девушек
Как напомнили журналисты "Суспільного", эти пятеро девушек в апреле 2017 года избили ученицу Полину Малоштан и ее подругу. Школьницу избивали ногами по голове, бросали на бетонный забор, рвали и поджигали волосы и все это снимали на камеру. В результате девушка получила сотрясение головного мозга, многочисленные травмы на теле и лице.
Смотрите видео 24 канала, как школьницы избили Полину Малоштан:
Судебное разбирательство дела об избиении Полины Малоштан началось в июле 2017 года и только сейчас судья вынес приговор по этому делу.
К слову, в Херсоне двое 10-летних ребят устроили буллинг своему однокласснику. Пятиклассники унизительно обзывали его, смеялись, толкали и запугивали. Из-за издевательств детей родители школьников получили административные протоколы.
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