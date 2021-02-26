Пять школьниц в Чернигове жестоко били и издевались над сверстниками. Поэтому суд вынес наказание девушкам – условные сроки и принудительное воспитание.

Известно, что начиная с марта 2017 года, пять школьниц периодически наносили телесные повреждения и унижали своих сверстников. При этом, другие подростки просто наблюдали за этим и снимали издевательства на видео.

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Какие приговоры вынесли каждой девушке

Обвиняемым по делу буллинга девушкам инкриминировали групповое хулиганство, совершенное с особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Пивень Н.А. – приговорили к трем годам лишения свободы (условно срок – 2 года);

Ярину А.С. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);

Швец А.А. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);

Кулишенко К.А. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год);

Тимченко Е.В. – приговорили к двум годам лишения свободы (условно срок – 1 год).

Обстоятельством, что смягчило наказание является то, что четверо из пяти нападавших, которые получили условный срок, на момент совершения правонарушения были несовершеннолетние,

– отмечают судьи.

К одной нападавшей, которой сейчас 17 лет, суд решил применить принудительные меры воспитательного характера – ее передадут под надзор матери до достижения совершеннолетия.

Зато прокурор в этом деле Игорь Савицкий сообщил, что изучит решение суда и намерен подать на него апелляцию. На это у прокуратуры есть 30 дней.

Одно дело против девушек

Как напомнили журналисты "Суспільного", эти пятеро девушек в апреле 2017 года избили ученицу Полину Малоштан и ее подругу. Школьницу избивали ногами по голове, бросали на бетонный забор, рвали и поджигали волосы и все это снимали на камеру. В результате девушка получила сотрясение головного мозга, многочисленные травмы на теле и лице.

Смотрите видео 24 канала, как школьницы избили Полину Малоштан:

Судебное разбирательство дела об избиении Полины Малоштан началось в июле 2017 года и только сейчас судья вынес приговор по этому делу.

К слову, в Херсоне двое 10-летних ребят устроили буллинг своему однокласснику. Пятиклассники унизительно обзывали его, смеялись, толкали и запугивали. Из-за издевательств детей родители школьников получили административные протоколы.