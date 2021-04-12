Заведующая даже заключила с прокурором соглашение о признании виновности. В апреле 2021 года суд вынес приговор педагогу.

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Во время досудебного расследования собрали достаточно доказательств, а в суде прокурор доказал, что женщина получила 700 долларов и 1 400 гривен,

– говорится в решении суда.

Такие деньги женщине "вручили" за содействие в сдаче государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.

Педагога приговорили к штрафу в размере 20 040 гривен.

Кроме того, женщина не имеет права в течение года занимать должности в юридических лицах публичного права, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных работ.

На взятке заведующую кафедрой поймали еще в июне 2020 года. Именно тогда она получила за свои услуги "второй транш".