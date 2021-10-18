Суд отменил состав НАОКВО: сделает ли это дипломы о высшем образовании недействительными

Верховный суд отменил нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. В сети подняли панику, мол, дипломы о высшем образовании образца 2020 и 2021 годов станут недействительными. Но в МОН успокаивают, что это решение не повлияет на дипломы.

Верховный суд остановил аккредитацию университетов, чем поставил под сомнение дипломы десятков тысяч человек.

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Руководитель Нацагентства Сергей Квит уверяет, что решение суда является абсурдным, ведь он атаковал фактически государственную систему образования.



Скриншот решения Верховного Суда / Фото Никиты Андреева

Что говорят в МОН

Заместитель министра образования Андрей Витренко заявил, что на ранее принятых решениях НАОКВО решение Верховного суда не скажется, и никакого риска для аккредитации образовательных программ или уже выданных дипломов не существует. Они абсолютно легитимны.

Предварительные решения об аккредитации образовательных программ абсолютно легитимны, выданные дипломы – абсолютно легитимные! Аккредитация образовательных программ не останавливается, ведь есть около 40 иностранных агентств,

– написал он.

Витренко добавил, что национальная система образования и науки в Украине была до НАОКВО и будет после! "Ее обеспечивают не какие-то контролирующие или "совещательные" органы, а высокопрофессиональные научно-педагогические работники!" – подчеркнул замминистра.

Текст публикации Андрея Витренко:

С целью опровержения апокалиптических прогнозов и утоления истерики от уважаемых людей хочу обратить ваше внимание на судебную практику!

Позицию относительно необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов неоднократно высказывал Конституционный Суд Украины. Так, законы и другие нормативно-правовые акты распространяют свое действие только на те отношения, которые возникли после вступления в силу.

Таким образом, предыдущие решения об аккредитации образовательных программ абсолютно легитимные, выданные дипломы абсолютно легитимные! Аккредитация образовательных программ не останавливается, ведь есть около 40 иностранных агентств!

Паника отменяется! Хочу сказать, что национальная система образования и науки в Украине была до НАОКВО и будет после! Ждем полный текст судебного решения.