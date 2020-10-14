Окружной административный суд Киева открыл производство по иску временного главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Об этом сообщается на сайте суда.

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Отметим, что суд открыл производство по иску Шкарлета по установлению наличия плагиата в его научных трудах. Кроме того, суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного иска.

Почему Шкарлет подал иск в суд? Шкарлет просит суд признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в частности, Комитет по вопросам этики) по установлению плагиата в его 4-х научных работах.

Поэтому, глава МОН просит суд отменить решение комитета от 11 сентября о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях. Больше об этом можно прочитать здесь.

К слову, сам Шкарлет ранее подтвердил, что подал в суд иск против НАОКО. "Любое государственное учреждение в Украине должна действовать исключительно в пределах своих полномочий, не превращаясь в инструмент манипуляций в интересах третьих лиц", – подчеркнул Сергей Шкарлет.