Суд отказался возвращать на работу невакцинированную учительницу из Волыни: подробности

Суд на Волыни отклонил иск невакцинированной учительницы с требованием вернуться на работу в школу. Сама же педагог считает прививку "принудительным медицинским экспериментом".

Наталья Дзей работает учительницей трудового обучения и информатики в Любомльском лицее №1.

К теме Более 96% педагогов вакцинировано, – Шкарлетт озвучил новую статистику вакцинации учителей

Отстраненная учительница подала в суд

Вакцинироваться педагог отказалась, поскольку считает прививку от коронавируса «принудительным медицинским экспериментом». Поэтому ее и отстранили.

Однако Наталья Дзей подала иск в суд с требованиями:

признать незаконным приказ директора об отстранении,

взыскать зарплату за время вынужденного прогула с 8 ноября,

восстановить ее на работе,

выплатить 5 тысяч гривен моральной компенсации.

В иске Наталья Дзей отметила, что за время работы в школе не было никаких нарушений трудовой дисциплины, все обязанности она выполняла. Также педагог добавила, что вакцинироваться от коронавируса она не будет, и предупреждала об этом директора.

Почему педагог не хочет вакцинироваться

Свой отказ от вакцинации женщина мотивирует тем, что прививка от коронавируса находится на стадии клинического испытания.

Фактически такая вакцинация – это "принудительный" медицинский эксперимент… Ни производитель вакцины, ни государство не гарантируют отсутствия каких-либо осложнений или негативных последствий после прививки, а также не несут ответственности за здоровье и жизнь пациента,

– говорит Наталья Дзей.

Суд отказался возвращать учительницу на работу

Впрочем, суд решил, что приказ директора об отстранении Натальи Дзей от работы был законным. Поэтому иск педагога отклонили.

Судья решил, что директор лицея правомерно применил приказ об отстранении.

Суд пришел к выводу, что отстранение истца от работы было осуществлено ответчиком в соответствии с нормами действующего законодательства, поэтому основания для признания незаконным и отмены оспариваемого приказа отсутствуют,

– говорится в решении.

Добавим, что учительница может обжаловать это решение в апелляционном суде в течение 30 дней.

Читайте также В США учительница без разрешения родителей вакцинировала школьника от COVID-19: ее арестовали

К слову, судебная практика в таких случаях пока неоднозначна. Например, суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении.

В то же время на Волыни невакцинированную учительницу, которая подала в суд на школу из-за отстранения, вернут на работу и выплатят зарплату за время отсутствия – более 24 тысяч гривен.