Судья Яна Глущенко подчеркнула, что апелляционный суд своим постановлением от 14 апреля отменил решение ОАСК, которым МОН обязали пересмотреть учебники для 5 и 11 классов по истории Украины.
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"В удовлетворении иска в этой части отказано", – заявила Глущенко.
Однако самого текста решения апелляционного суда все еще нет в госреестре судебных решений по неизвестным причинам. Поэтому мы пока не можем проверить правдивость взаимоисключающих заявлений Портнова и судьи.
К слову, ранее появилась информация о том, что бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов доказал, что учебники об описании событий Майдана должны пересмотреть.
Почему Портнов обратился в суд
- Андрей Портнов обратился в МОН с требованием пересмотреть восемь учебников для 5 – 11 классов по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых есть описание событий Революции достоинства.
- МОН отклонил это требование и тогда Портнов обратился в Окружной админсуд Киева. Он заявляет, что в учебниках история Майдана излагается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации".
- ОАСК встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. В частности, суд признал противоправной бездеятельность Минобразования, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники.
Что известно об Андрее Портнове
Юрист работал на команду Виктора Януковича. Вероятно, именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, которые были направлены против Евромайдана.
В феврале ГПУ приказала правоохранителям и силовикам немедленно задержать лиц, причастных к массовым убийствам активистов в Киеве в период с 18 по 22 февраля. В списке лиц был и Портнов. Однако через полгода суд признал недоказанной информацию о причастности политика к этому делу.
После Революции Достоинства он бежал в Россию, а затем жил в Австрии. Находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд против Совета ЕС.