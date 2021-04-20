Судья Яна Глущенко подчеркнула, что апелляционный суд своим постановлением от 14 апреля отменил решение ОАСК, которым МОН обязали пересмотреть учебники для 5 и 11 классов по истории Украины.

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"В удовлетворении иска в этой части отказано", – заявила Глущенко.

Однако самого текста решения апелляционного суда все еще нет в госреестре судебных решений по неизвестным причинам. Поэтому мы пока не можем проверить правдивость взаимоисключающих заявлений Портнова и судьи.

К слову, ранее появилась информация о том, что бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов доказал, что учебники об описании событий Майдана должны пересмотреть.

Почему Портнов обратился в суд

Андрей Портнов обратился в МОН с требованием пересмотреть восемь учебников для 5 – 11 классов по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых есть описание событий Революции достоинства.

по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых есть описание событий Революции достоинства. МОН отклонил это требование и тогда Портнов обратился в Окружной админсуд Киева. Он заявляет, что в учебниках история Майдана излагается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации".

Он заявляет, что в учебниках история Майдана излагается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации". ОАСК встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. В частности, суд признал противоправной бездеятельность Минобразования, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники.