На Львовщине школьник пропустил почти 700 уроков, не имея на это уважительных причин. Червоноградский городской суд признал виновной его мать за нарушение порядка и оштрафовал ее.

Известно, что с 1 сентября 2020 года по 26 февраля 2021 года парень не посетил 691 урок. Важно то, что веских причин для прогулов у него не было.

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Суд принял решение о штрафе, считая, что мать уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей.

Что сказала мать школьника

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения. Она свою вину признала. Женщине придется заплатить 1 700 гривен штрафа.

Важно! По информации Zaxid.net эту женщину уже привлекали к административной ответственности. Также причиной было поведение ее сына, он совершал кражи, а также был случай, когда без важной причины вызвал скорую помощь.