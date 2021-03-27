Пропустил почти 700 уроков: суд оштрафовал мать школьника с Львовщины
На Львовщине школьник пропустил почти 700 уроков, не имея на это уважительных причин. Червоноградский городской суд признал виновной его мать за нарушение порядка и оштрафовал ее.
Источник:Червоноградский городской суд
Известно, что с 1 сентября 2020 года по 26 февраля 2021 года парень не посетил 691 урок. Важно то, что веских причин для прогулов у него не было.
Обратите внимание новый ученик в классе: 10 советов для учителя, как облегчить адаптацию ребенка
Суд принял решение о штрафе, считая, что мать уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей.
Что сказала мать школьника
Ее признали виновной в совершении административного правонарушения. Она свою вину признала. Женщине придется заплатить 1 700 гривен штрафа.
Поделиться новостью